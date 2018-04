Miele è quarto nel “1000 Miglia” di Albertini

La prima prova stagionale del Campionato Italiano WRC di rally ha portato con sé un buon quarto posto per Simone Miele. Il pilota di Olgiate Olona, che ha scelto all’ultimo momento di partecipare al Rally 1000 Miglia, ha chiuso la prova ai piedi del podio alle spalle del vincitore – Stefano Albertini -, di Corrado Fontana e di Manuel Sossella.

Un risultato importante quello colto da Miele a bordo della sua Citroen Ds3 Wrc: il giovane conduttore varesino (affiancato dalla piemontese Lisa Bollito) era infatti reduce dal brutto incidente al Rally dei Laghi e ha dovuto ritrovare il ritmo di gara sulle strade del Bresciano che hanno ospitato le prove del “1000 Miglia”.

«Nelle prime prove ho faticato a forzare l’andatura – ha spiegato Miele al termine del rally – Ero anche all’esordio con gomme Michelin e ho dovuto capire come sfrtuttarle al meglio. Il lotto di avversari era notevole, quindi il quarto posto (che porta in dote 8 punti per la classifica ndr) è un ottimo risultato».

Albertini e Fappani su Ford Fiesta hanno fatto loro con pieno merito il “1000 Miglia”, bissando il successo del 2017, vincendo sei delle nove prove speciali in programma e restando al comando della classifica assoluta dall’inizio alla fine. Corrado Fontana ha conquistato le altre tre prove con la sua Hyundai I20 mentre Sossella, navigato dal varesino Lele Falzone, è stato molto regolare a bordo di un’altra Fiesta. Miele invece, proprio nella nona e ultima speciale, è riuscito a sopravanzare un avversario di livello come Perico che ha chiuso al quinto posto a 3″ dal varesino.