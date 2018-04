Come migliorare le prestazioni aziendali con la consulenza informatica

Per fare la differenza in un mercato sempre più competitivo bisogna avere una marcia in più. A prescindere dal settore in cui si opera, distinguersi dai competitor è diventato sempre più difficile. Per raggiungere i propri obiettivi di business un’azienda deve essere equipaggiata con tutti gli strumenti necessari a fare la differenza e la componente tecnologica può costituire un vantaggio competitivo importante.

È chiaro, però, che non tutti sono in grado di padroneggiare e gestire con facilità gli aspetti legati alla tecnologia informatica. Per questo è sempre consigliabile affidarsi a un consulente qualificato che sappia interpretare al meglio le esigenze dell’azienda per tradurle in risultati tangibili.

Cos’è la consulenza informatica

La consulenza informatica (o IT Consulting) è quel ramo della consulenza specializzato nel campo dell’informatica aziendale e si occupa di trovare le soluzioni migliori per impiegare la tecnologia ICT nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Alturas Sistemi Srl è una società di consulenza informatica con sede a Verona che realizza progetti su misura per PMI ad alte prestazioni. Grazie a un’applicazione strategica delle tecnologie ICT è possibile migliorare notevolmente le prestazioni della propria azienda, ma per farlo serve un piano specifico.

Lo scopo della consulenza informatica (e di Alturas) è proprio questo: studiare le soluzioni migliori per ogni attività di business per sfruttare al meglio il potenziale tecnologico presente in azienda. Il consulente è un professionista che è in grado di individuare le problematiche dell’azienda trasformandole in un progetto concreto, parlando un linguaggio chiaro e comprensibile da tutti.

La consulenza informatica aziendale è un’attività strutturata che comprende differenti fasi:dallaprogettazione e implementazione, fino all’amministrazione di un sistema informatico nel suo complesso. Motivo ulteriore per scegliere di affiancarsi a professionisti del settore.

Trend informatici: il software gestionale cloud

Abbiamo chiesto a Simone Facincani, IT & Sales consultant di Alturas, qual è il trend in crescita nei prossimi anni per le PMI che vogliono ottenere alte prestazioni.

“Uno degli elementi che non possono mancare per tenere le fila di tutti processi aziendali e ottimizzare il flusso di lavoro è un buon software gestionale. Magazzino, fornitori, contabilità, clienti… Per ogni azienda gli aspetti da gestire contemporaneamente sono molti e un software gestionale cloud può facilitare enormemente il lavoro.”

Si sente sempre più spesso parlare di Cloud, ma quali sono i reali vantaggi di un gestionale cloud?

“Un software gestionale cloud consente di integrare in modo semplice e fluido la componente tecnologica alle altre attività, con in più il vantaggio di poter gestire e monitorare le attività da qualsiasi luogo. Se vuoi consultare alcuni dati mentre sei in viaggio, in una trasferta di lavoro o persino in vacanza, puoi farlo tranquillamente.” – spiega Simone – “Non c’è bisogno di acquistare server o dispositivi hardware: il Cloud ti garantisce di poter accedere al gestionale ovunque, abbattendo i costi di onerosi investimenti.”

Se vuoi approfondire le potenzialità di un software gestionale cloud, Alturas mette a disposizione un colloquio di approfondimento gratuito con uno dei suoi specialisti. Richiedilo su: http://www.alturas.it/