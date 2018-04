“Il mio babbo Natale era il birraio della Poretti”

È un locale storico, di quelli che sono tuttora protagonisti nei ricordi della città: «Ci vediamo alla Vecchia» era il modo di darsi appuntamento quando la storica birreria di via Ravasi era un punto di riferimento della – allora sonnacchiosa – vita notturna varesina.

«Negli anni ’80 è stato anche il dopoconcerto preferito per personaggi importanti, come Guccini o De André, quando venivano qui a cantare. Noi però siamo subentrati solo qualche da qualche anno, nel 2013» spiega Gianbattista Prevosti, che ha riaperto la Vecchia Varese insieme al socio Giorgio Nascimbene, alla moglie Daniela e al figlio Mattia.

Giorgio e Gianbattista all’interno della “Vecchia”

Gianbattista e Giorgio hanno già lavorato insieme in un altro luogo storico, il ristorante “Da Vittorio” di piazza Beccaria, e dopo quell’esperienza hanno ricevuto la proposta di spostarsi in via Ravasi, a due passi dalla storica sede dell’Università. «Ci hanno raccontato di questo locale e siamo venuti a vederlo: era decisamente in disuso ma ce ne siamo innamorati subito e abbiamo raccolto questa sfida».

Il fatto che la Vecchia Varese sia considerata una sorta di ambasciata del Birrificio Angelo Poretti non è casuale: «Sul bancone campeggia un impianto di spillatura con ben 11 spine e non certo per caso: se abbiamo rilevato il locale è anche grazie a un rappresentante di Poretti che ci ha aiutato molto nel momento di farci carico della Vecchia. Quando gli dicemmo che avevamo visitato un posto molto bello da gestire, lui capì al volo che si trattava del locale di via Ravasi. L’idea lo gasò e lui promise: “Se lo prenderete, quello dovrà essere un punto di riferimento per i bevitori di Poretti“. E così è stato».

Un Babbo Natale d’epoca davvero speciale

Gianbattista, tra l’altro, è cresciuto in mezzo al mondo del mitico birrificio all’imbocco della Valganna: «Io sono figlio di un dipendente della Poretti e conservo le foto in cui il mastro birraio, travestito da babbo natale, mi consegna un regalo per le festività invernali. Quel mastro birraio era il mitico Leutner che in azienda è rimasto per una trentina d’anni».

Oltre a quell’episodio, Gianbattista ricorda un altro aspetto legato all’azienda brassicola varesina: «Una volta si poteva andare a lavorare a 14 anni: quando si compiva quell’età, chi poteva andava a passare la stagione estiva in birrificio. Si prendeva uno stipendio regolare e maturava persino un po’ di pensione: quei soldi, ai nostri tempi, servivano per studiare tutto l’anno».

Ora, come detto, la scelta per gli avventori della Vecchia Varese è davvero ampia e questo permette – sia ai clienti affezionati sia a quelli occasionali – di scegliere la birra più adatta al momento. «La più bevuta per quanto ci riguarda è la classica “4 luppoli” chiara, anche perché è ottima per il pasto. Però di solito, dopo quella, i nostri amici ne scelgono un’altra, potendo spaziare tra tante proposte».