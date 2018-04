Una mostra e un documentario nel centenario della Prima Guerra Mondiale

“Insieme per non dimenticare” è il titolo dei nuovi incontri proposti dal Gruppo Alpini di Somma Lombardo, nell’ambito degli eventi per il centenario della Prima Guerra Mondiale.

Due gli eventi in programma ad aprile. Sabato 7 aprile la Sala Polivalente di via Marconi ospita l’inaugurazione della mostra “La nostra storia”, con la partecipazione del coro Rosa delle alpi del Gruppo Alpini di Cassano Magnago.

Si prosegue poi sabato 14 aprile con la proiezione (ore 20.45) del documentario “I cinque giorni che salvarono l’Italia”: il regista Doriano Dalla Piazza presenterà il film dedicato alla resistenza dell’esercito italiano dopo la disfatta di Caporetto, che racconta molto del popolo italiano.