Il mostro me lo faccio da me: conferenza a Villa Mirabello

Venerdì 20 aprile alle ore 17.30 nella Sala del Risorgimento dei Musei Civici di Villa Mirabello (Piazza della Motta 4, Varese) si terrà il tredicesimo incontro del ciclo di conferenze legato alla mostra “Alieni. La conquista dell’Italia da parte di piante e animali introdotti dall’uomo” (www.uninsubria.it/alieni), organizzata dal Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con il Comune di Varese, in esposizione fino all’27 maggio).

Relatore dell’incontro sarà Marco Gaspari, docente di Letteratura italiana e Analisi del testo e scrittura giornalistica del corso di laurea di Scienze della comunicazione dell’Università degli Studi dell’Insubria, il quale con un intervento dal titolo “ll mostro me lo faccio da me. Sogni, incubi e deliri: gli alieni nella letteratura” condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le creature più spaventose e i mostri davvero sensazionali, quelli che hanno fatto epoca, sono stati costruiti con assoluta economia di materiali: sono bastati infatti un foglio e una penna…e un po’ di fiducia nelle intuizioni che si presentano quando allentiamo il controllo della realtà, e avvertiamo che queste presenze inquietanti popolano il nostro sonno.

Da quando l’uomo ha scoperto che il sogno – come il delirio o l’incubo, sue minime ma significative varianti – merita interesse, perché dà vita a simboli, amplifica le nostre percezioni, edifica mondi inimmaginabili.

La letteratura si è occupata degli incubi ben prima della psicanalisi: Füssli cenava con carne cruda, per esser sicuro che la notte gli suggerisse come meglio dar forma agli incubi di Shakespeare; Mary Shelley ebbe in sogno la visione di Frankenstein, Stevenson sognò il Dottor Jekill, e John Polidori il Vampiro. Il delirio è il sonno della ragione, e non ci stupisce che generi mostri.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.