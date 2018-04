Muscoli e spettacolo: mille in gara a Malpensafiere

C’è un evento sportivo che da tre anni richiama in provincia di Varese mille atleti e “carovane” di appassionati, pronti a riempire gli spazi di Malpensafiere per assistere a uno spettacolo con pochi eguali in Europa.

Parliamo del “Gensan Italian Showdown“ che si apre quest’oggi e che vede impegnati in pedana – appunto – mille concorrenti che hanno fatto registrare in poche ore il tutto esaurito quando (a inizio dicembre) sono state aperte le iscrizioni. Gli atleti, che provengono da ben 23 Paesi, portano in gara alcuni “workout” di fitness e si esibiranno a partire da oggi – venerdì 27 – con le qualificazioni. La classifica sarà basata su una sola categoria Open suddivisa però in quattro fasce d’età.

L’Italian Showdown riveste una grande importanza anche al di fuori dell’evento agonistico: la ricaduta economica è infatti importante, ragion per cui fin dalla prima edizione è in atto una partnership con la Varese Sport Commission, il progetto voluto dalla Camera di Commercio per sostenere le attività capaci di far dialogare il mondo dello sport con quello del turismo. Nel 2018 lo Showdown è stato uno dei tre eventi premiati dalla Sport Commission (insieme alla Gran Fondo Tre Valli di ciclismo e ai campionati italiani under 23 di canottaggio) per l’alto numero di pernottamenti garantiti dai partecipanti nelle strutture alberghiere della zona.

Tourist Angels al lavoro

La Varese Sport Commission si è anche occupata di coordinare l’attività dei cosiddetti Tourist Angels, ragazzi delle scuole superiori chiamati – grazie all’alternanza scuola-lavoro – a fare da assistenti e da guide alle migliaia di partecipanti all’evento.

Il programma della manifestazione prevede per oggi – venerdì 27 – le qualificazioni lungo tutta la giornata (10-18). Sabato spazio invece alle semifinali mentre domenica, tra le 9 e le 17,30 ci saranno le finali. Premiazioni a partire dalle ore 18. Nel corso dei tre giorni sono inoltre a disposizione una serie di attività collaterali a partire da una serie di workshop dedicati al fitness mentre negli spazi di Malpensafiere sarà attiva una zona commerciale con gli stand degli sponsor.