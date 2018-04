I Musei Civici di Castiglione Olona partecipano alla MuseumWeek 2018

I social network dei Musei Civici di Castiglione Olona, Palazzo Branda Castiglioni e Museo Arte Plastica, parteciperanno per il terzo anno consecutivo all’iniziativa internazionale denominata #MuseumWeek si svolgerà dal 23 al 29 aprile 2018. L’iniziativa, patrocinata quest’anno dall’UNESCO, consiste nel pubblicare sui profili twitter, facebook ed instagram dei musei una o più immagini, correlate da una breve descrizione, seguendo il tema specifico del giorno.

Lo scorso anno, i contenuti pubblicati sui soli profili twitter dei Musei Civici fecero registrare un totale di 39.000 visualizzazioni, dandoci l’opportunità di far conoscere e promuovere queste due realtà castiglionesi in modo inedito ed originale sia agli appassionati d’arte che hai semplici frequentatori. La scelta e pubblicazione dei contenuti per la #MuseumWeek 2018 sarà curata dal personale in servizio civile volontario ed alternanza scuola lavoro dei Musei Civici sotto la supervisione dell’Ufficio Cultura.

Dove seguire la #MuseumWeek 2018:

PALAZZO BRANDA CASTIGLIONI:

[MAP] MUSEO ARTE PLASTICA

MUSEUMWEEK 2018

Quinto anno di seguito per la MuseumWeek, l’iniziativa internazionale che da cinque anni riunisce musei di tutto il mondo su twitter. Appuntamento, per questa edizione, dal 23 al 29 aprile quando sarà possibile pubblicare sul social network del proprio museo foto di lavori ospitati nei vari musei o di visitatori che interagiscono con le strutture. Lo scopo è quello di mostrare sotto un altro punto di vista questi enormi contenitori di cultura. Per l’occasione infatti sono stati scelti una serie di hashtag giornalieri che come una guida possono indirizzare il pubblico verso lo scatto il più possibile coerente con il tema. Gli hashtag proposti sono: #womenMW, #cityMW, #heritageMW, #professionsMW, #kidsMW, #natureMW, #differenceMW.