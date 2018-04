MuseumWeek: settimana social per i Musei di Castiglione

I social network dei Musei Civici di Castiglione Olona, Palazzo Branda Castiglioni e Museo Arte Plastica, parteciperanno per il terzo anno consecutivo all’iniziativa internazionale denominata #MuseumWeek si svolgerà dal 23 al 29 aprile 2018. L’iniziativa, patrocinata quest’anno dall’UNESCO, consiste nel pubblicare sui profili twitter, facebook ed instagram dei musei una o più immagini, correlate da una breve descrizione, seguendo il tema specifico del giorno.

Lo scorso anno, i contenuti pubblicati sui soli profili twitter dei Musei Civici fecero registrare un totale di 39.000 visualizzazioni, dandoci l’opportunità di far conoscere e promuovere queste due realtà castiglionesi in modo inedito ed originale sia agli appassionati d’arte che hai semplici frequentatori. La scelta e pubblicazione dei contenuti per la #MuseumWeek 2018 sarà curata dal personale in servizio civile volontario ed alternanza scuola lavoro dei Musei Civici sotto la supervisione dell’Ufficio Cultura.

Dove seguire la #MuseumWeek 2018:

PALAZZO BRANDA CASTIGLIONI: