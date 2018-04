Musica e poesia in riva al Ceresio

Appuntamento letterario e musicale domani pomeriggio a Porto Ceresio, per una nuova stagione della rassegna “Racconti in riva al lago“.

Alle 17, sul lungolago nei pressi della Palazzina di piazzale Luraschi, è in programma la presentazione della raccolta di liriche “Quello che non vedi” di Aleksandra Damnjanovic.

«Un’opportunità per ascoltare le parole alte, appassionate e dolci, dolenti e tenere di Aleksandra Damnjanovic – spiegano gli organizzatori dell’evento – Parole che ci riscattano dalla banalità della lingua quotidiana per farci volare in alto, sulle ali della poesia».

La lettura delle poesie sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Clarissa Guarneri al flauto traverso e da Alessandro Natto alle tastiere.

«L’evento, organizzato dall’assessorato alla Cultura con la Biblioteca di Porto Ceresio sarà l’occasione per godersi buona musica, le belle poesie dell’autrice e per godersi un pomeriggio primaverile in riva al lago: infatti la collocazione dell’evento sfrutta uno degli angoli più suggestivi e magici del Ceresio, di fronte al borgo medievale di Morcote, sullo splendido lungolago che circonda la cittadina rivierasca».

Un’occasione speciale, collegata al Premio Letterario “La Rondine” – di cui Aleksandra Damnjanovic è promotrice e presidente – a cui hanno partecipato anche gli alunni delle scuole ceresine, già vincitori del Premio Scuola della prima edizione.

L’incontro si concluderà con un aperitivo offerto da “SantaCaterina – Italian Bakery” e dall’Amministrazione comunale di Porto Ceresio.