MY WAY CAMP 2018

Gli Sport Camp 2018 si presentano portando con sé un grande novità: la nascita della collaborazione con Gazzetta per l’organizzazione del primo Gazzetta Summer Camp 2018 presso l’Idea Verde Village di Olgiate Olona, oasi verde e sportiva fiore all’occhiello della Provincia di Varese!

Dopo il successo dell’edizione 2017 con oltre 700 partecipanti, per l’estate 2018 sono attesi ancor più iscritti presso le sedi ormai “storiche” della Valle Olona (Collegio Rotondi a Gorla Minore e Istituto Maria Ausiliatrice a Castellanza) e dell’Altomilanese (Ente Morale/Derby Sport a San Vittore Olona), ma anche presso le nuove location tutte da scoprire a Varese città e comuni limitrofi.

Il tema di quest’anno sarà “MY WAY- in viaggio verso la conoscenza di me”, dove il concetto di autonomia prende per mano quello di esplorazione, per intraprendere un viaggio avventuroso verso la conoscenza di sé e dell’altro, all’insegna dei valori di uguaglianza e inclusione.

Ciascuna settimana programmata declina le sfumature del tema generale con dei micro-temi (ad esempio la Green Week, la English Week, ecc.), per una varietà di esperienze arricchente e stimolante.

Tutte le bambine e i bambini dai 4 ai 14 anni possono trascorrere una vera e propria “vacanza in città, trasformando le vacanze scolastiche in giornate divertenti e piene di occasioni di apprendimento: giochi, attività ludico-creative, discipline sportive, laboratori teatrali, workshop artistici, escursioni sul territorio e…nuoto e giochi in acqua in occasione delle gite settimanali!

Il MY WAY CAMP intende favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente responsabili attraverso lo sport e altre attività cooperative, per un percorso di crescita mirante all’autocontrollo, al rispetto delle diversità e alla convivenza pacifica. All’interno di una proposta che va incontro alle esigenze delle famiglie con un orario dalle 8.30 alle 18 ( e la possibilità di ampliarlo con i servizi di pre e post camp), il pranzo insieme diventa un momento educativo importante, dove la condivisione cementa le relazioni creando una ritualità quotidiana. La presenza di istruttori sportivi specialisti aiuterà non solo ad imparare/affinare tecniche sportive e/o ludiche, ma anche ad accendere una passione per una disciplina prima sconosciuta, in modo da favorire l’inclinazione sportiva naturale insita in ciascun bambino. Le molteplici e variegate attività manuali e intellettive presenti nella programmazione sono pensate per implementare le occasioni di apprendimento e per potenziare il bagaglio esperienziale.

Forte di un’esperienza di anni, la Cooperativa Energicamente, in collaborazione con Sportpiù SPD a r.l. e altre associazioni sportive del territorio, e grazie al sostegno delle amministrazioni comunali, accoglie i bambini e le bambine da Giugno a Settembre per un viaggio lungo un’intera estate, confermandosi punto di riferimento imprescindibile per moltissime famiglie.

Per informazioni e per le iscrizioni, contattare la segreteria al numero 0331-1710846, oppure via mail a info@sportpiu.org

Per seguire tutti gli aggiornamenti visitate il sito internet e mettete “mi piace” alla pagina Facebook