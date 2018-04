Nadia Rosa sarà il candidato sindaco di “Uniti e Liberi“. A comunicarlo è la stessa candidata che precisa: «Stiamo raccogliendo le firme per la presentazione della lista, che è una lista totalmente civica, assolutamente trasversale e composta in maniera equilibrata da persone di ogni fascia di età, che mettono a disposizione le loro competenze per voltare pagina rispetto al passato».

Uniti e Liberi è nata come lista civica che unisce le diverse anime dell’ex opposizione a Rivolta, compreso l’ex forzista Giancarlo Simontacchi (che era dato come possibile nome alternativo a Rosa). Al gruppo fanno comunque riferimento anche gli ex consiglieri dell’area di centrosinistra di Democratiti Uniti: oggi Uniti e Liberi è di fatto anche alternativa alla lista di centrosinistra “Noi ci siamo”.

La presentazione ufficiale della lista Uniti e Liberi ai cittadini sarà fatta nel capoluogo e nelle due frazioni tra il 21 e il 29 maggio.

Nel frattempo si è anche aperta la nuova fase di confronto nel centrodestra: non più a livello di segreterie provinciali (che hanno confermato l’alleanza) ma a livello locale.