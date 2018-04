Navigare viaggiando: vivere la libertà di un viaggio in barca

Chi decide di viaggiare porta con sé la voglia di conoscenza e chi tra i viaggiatori decide di farlo in barca a vela, lo sceglie perché ama ancora di più viaggiare con una sensazione di libertà che altri tipi di scelte di viaggio non offrono. La barca vela è un mezzo unico da usare per viaggiare. Se si pensa che basta uscire a bordo per avere il vento tra i capelli, godere degli splenditi paesaggi che la natura incontaminata offre, ammirando le albe e i tramonti mozzafiato e trascorrendo la quotidianità in un ambiente più piccolo e compatto, rispetto a quanto siamo abituati ad avere in una casa o appartamento. Situazione, questa che mi mette più a contatto con i nostri compagni di viaggio, tra chiacchiere e buon cibo, leggero e fresco, soprattutto se si ama pescare e poi cucinare quello che il mare ha da offrire. Questo e tanto altro può rappresentare un viaggio intrapreso in barca a vela, in solitaria o con un gruppo di amici, un viaggio romantico in coppia, ciò che occorre è avere uno spirito avventuroso, pronto ad ogni imprevisto. Ma se si decide di affrontare un viaggio così a chi ci si può rivolgere? E come scegliere un itinerario ideale? Tutto dipende da ciò che si vuole e dalla meta, ma non è così difficile come sembra, ecco da dove iniziare, prima di fare le valigie.

Come programmare un viaggio in barca a vela

Oltre le agenzie turistiche in loco, ma anche online, vi sono diverse opzioni che si possono scegliere se si vuole programmare un viaggio in barca.Il servizio di noleggio imbarcazioni Nautal, ad esempio, offre una vasta gamma di soluzioni per vivere un’esperienza in mare in pieno comfort. Questo servizio è adatto non solo per i veri amanti del mare e dell’avventura e appassionati di barche e navigazione, ma anche per curiosi. Infatti, tra le varie offerte vi è la possibilità di affittare catamarani e yatch che abbiano o meno, a propria disposizione, il conducente (skipper, in gergo) che conduca l’imbarcazione nei maggiori porti d’Italia e d’Europa, tra i quali: Favignana e le Isole Eolie, in Sicilia, tra le più belle spiagge della Sardegna, le coste campane vicino Napoli, la Spagna, la Grecia. Un’occasione unica e da non perdere, che permetterà di mettere alla prova sé stessi e che consentirà di scegliere, mete sicuramente già conosciute, ma che verranno vissute in maniera del tutto differente. Chissà quanti incontri nei porti dove si farà tappa, tra colleghi viaggiatori, che come voi hanno scelto di intraprendere una nuova ei pescatori, dalle mille storie da raccontare. Un modo diverso di fare turismo, che non può non piacere!