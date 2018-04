Nel cantiere dell’asilo di via Arena

A che punto sono i lavori della scuola materna di Via Arena? Lo mostra il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora, che nella serata di ieri ha pubblicato e diffuso sui social un video realizzato all’interno del cantiere.

Le immagini mostrano i lavori in corso nelle aree interne ed esterne dell’edificio che ospiterà il nuovo asilo. Un’anteprima di come saranno le aule, gli uffici, l’ampio salone, gli spazi di servizio e per le attività dei bambini. È ancora presto per stabilire con precisione quando la struttura sarà ultimata ma, come è possibile osservare, i lavori sono ripresi a pieno regime.

Il video: