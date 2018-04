Nel parco della villa comunale arriva il primo “Mercatino di Primavera”

Nella splendida cornice della settecentesca Villa Molino, sede del Comune, l’Amministrazione comunale organizza la prima edizione del “Mercatino di Primavera Sumirago – Sapori ed artigianato”.

Un appuntamento che vedrà protagonisti i prodotti a chilometro “0” delle aziende agricole locali con un programma che si svolge per tutta la giornata di domenica 22 aprile, dalle 10 alle 18.

La scaletta si apre alle ore 11 con la degustazione guidata di vini IGT Ronchi Varesini a cura dell’Azienda Vitivinicola Laghi d’Insubria.

Dalle 10, inoltre, sarà possibile acquistare direttamente prodotti agricoli quali formaggi artigianali, miele, confetture, farine, riso e verdure. Non mancheranno le birre artigianali di birrifici locali.

Come da consuetudine, saranno presenti le bancarelle di hobbisti ed artigiani e l’area bimbi con i gonfiabili per i più piccoli. Per i più golosi, gelati artigianali.