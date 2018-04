Nel weekend la Mostra Mercato del Vinile

E’ in programma per questo fine settimana sabato 14 e domenica 15 aprile la Mostra mercato del vinile (LP, 45″) e non solo. Durante la manifestazione infatti, si potranno trovare Cd, DvD, poster e gadget tutti inerenti alla musica.

La manifestazione è in programma alla sala Arc de Triomphe dell’ Atahotel Varese, viale Albani, 73 a Varese, zona Ippodromo. L’ingresso è libero. Dalle 10 alle 18.