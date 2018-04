Nella biblioteca con “tutti i libri del mondo”

Un’altra tappa di “Biblioteche in tour“: qui trovate la pagina con tutti gli articoli sulle nostre biblioteche.

“Madama Butterfly” è così lungo che attraversa tutta la biblioteca. Quando Marica, la bibliotecaria, lo srotola i disegni e le parole sembrano “volare via” (nella foto, come si presenta il libro aperto). È soltanto una delle piccole meraviglie racchiuse nelle stanze antiche di questo palazzo comunale dal nome antisonanate, Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani.

La biblioteca di Azzate ha un patrimonio di libri importante, ma non per i numeri, che sono comunque significativi, quanto per il “valore” dei volumi, un valore che non si misura in euro. Sono 450 libri per ragazzi tutti in lingua straniera, inglese, francese, spagnolo certo ma anche albanese, arabo, olandese, cinese, giapponese, turco, africano, singalese e khmer. E se non bastasse spunta anche un “De Inepto Puero” ovvero il mitico “Diario di una schiappa” in latino. Libri per molti ma non per tutti, si dirà e invece Marica Casagrande, la bibliotecaria che da 25 anni è responsabile della biblioteca di Azzate, sostiene proprio il contrario.

«I bambini sono incuriositi. Vengono qui e sfogliano i libri con questi strani simboli: le immagini poi sono tutte molto curate e il bello, si sa, avvicina tutti».

Dedicare uno spazio ai libri di altri culture è stata una scelta precisa: «È cominciato quasi per caso – spiega Marica – andavo in giro per le fiere e vedevo questi libri bellissimi. Ho pensato ai bimbi stranieri che vivono nel Varesotto e che certo non hanno molte possibilità di trovare storie raccontate nella loro lingua. Complice un’amministrazione molto attenta e che non ha mai lesinato sulla spesa per l’acquisto dei libri, ho cominciato a collezionarli. Ed ora sono proprio un bel numero».

Ma anche un altro settore di questa biblioteca è molto ricco ed è quello dei libri per ciechi e per bambini autistici: «Si sfogliano ma si toccano anche e non sono solo in braille, cercano di risvegliare tutti e cinque i sensi. Abbiamo un libro di Pinocchio per ciechi davvero molto bello e prezioso.

Così come gli “in book”, i libri per bambini con disabilità della comunicazione: sono illustrati con testo integralmente scritto in simboli, pensati per essere ascoltati mentre un compagno o la mamma leggono ad alta voce. Ma comunque sono libri per tutti perché avvicinano alla “diversità”, stupiscono e incuriosiscono».

Insomma nella biblioteca di Azzate si incontrano gli amanti della lettura (sabato 21 aprile la biblioteca ha battuto un record di prestiti: in 180 minuti, 201 volumi, quasi un volume al minuto) ma anche chi cerca “chicche” che altrove non può trovare. E anche una bibliotecaria che ai bambini tiene davvero tanto, a quelli di Azzate e a quelli del mondo intero.

I NUMERI DELLA BIBLIOTECA

Iscritti: 1700 (500 bambini – 1200 adulti)

Volumi: 25.657 (multimediale 1.159)

Prestiti: 16.666

Interprestito: 6146 volumi dati ad altre biblioteche – 2883 ricevuti da altre biblioteche

ORARI:

Martedì e Venerdì 14.30 – 18.00

Mercoledì 9.00 – 13.00

Sabato 9.00 – 12.00

Telefono

0332 – 455426