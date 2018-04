Nella gestione dell’impresa familiare si ripetono gli stessi errori

Se c’è un tema tra i tanti che nell’ultimo anno è stato ripreso più volte nei convegni e negli incontri dedicati alle imprese, sicuramente è quello della governance. Un interesse giustificato dal dna del nostro distretto industriale espressione ultrasecolare del miglior capitalismo familiare italiano. Un tema messo al centro dell’analisi di Ivan Spertini (foto sopra) e Paolo Rota (foto sotto), soci kpmg, nell’annuale pubblicazione “Made in Varese“.

La globalizzazione dei mercati e la recente crisi economica hanno enfatizzato i difetti e i pregi della governance familiare, con conseguenze che si riflettono sui ricambi generazionali. I dati rivelano che nel passaggio dalla prima alla seconda generazione un terzo delle società non sopravvive e il 50% non riesce ad arrivare al terzo passaggio. Alla base di questo declino ci sono le tensioni all’interno del gruppo familiare, l’emotività e la mancanza di competenze per affrontare situazioni complesse.

«Molto spesso – scrivono Spertini e Rota – si evidenziano delle costanti che si ripetono: poca attenzione alla gestione finanziaria e a una gestione estemporanea dei rischi non soli di mercato che possono portare a situazioni insostenibili in tempi molto brevi, consiglieri che , secondo vecchie logiche, raccontano all’imprenditore e al manager cose che fa piacere sentirsi dire ma che non affrontano e risolvono i problemi (o addirittura li aggravano)».

A una governance inadeguata, secondo i due manager, spesso si associa una comunicazione all’esterno che non funziona più né verso il mondo bancario né verso gli altri portatori di interesse.

Un sistema di governance adeguato è invece un fattore di successo dell’impresa, perlomeno quando si fa prevalere la competenza sull’appartenenza, l’azienda sulla famiglia, la pianificazione sull’improvvisazione.