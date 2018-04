Niente Giro d’Italia per Ravasi e Chirico

Niente Giro d’Italia per Edward Ravasi e Luca Chirico, i due corridori varesini (il primo di Besnate, il secondo di Porto Ceresio) che gareggiano rispettivamente per il team UAE e per la Androni-Sidermec e che hanno all’attivo una partecipazione ciascuno alla Corsa Rosa.

La squadra diretta da Beppe Saronni, che ha licenza negli Emirati ma mantiene una forte matrice italiana, ha infatti comunicato i nomi degli otto corridori convocati per il Giro e tra questi non è compreso Ravasi, che ha corso pochi giorni fa il Tour of the Alps. Il capitano del Team UAE sarà Fabio Aru, uno dei grandi favoriti per il successo finale, affiancato dal colombiano Darwin Atapuma, dagli azzurri Diego Ulissi, Valerio Conti, Manuele Mori e Marco Marcato, dallo sloveno Jan Polanc e dal norvegese Vegard Stake Laengen.

Anche l’Androni dello storico manager Gianni Savio ha già pronta la sua formazione, nella quale Chirico non c’è; proprio a causa di questa scelta tra l’altro il corridore valceresino e la squadra hanno risolto il contratto di comune accordo. In maglia biancorossa vedremo quindi il velocista Manuel Belletti, il finisseur Francesco Gavazzi, gli scalatori Mattia Cattaneo, Fausto Masnada e il colombiano Rodolfo Torres. La squadra sarà poi completata da Marco Frapporti, Davide Ballerini e Andrea Vendrame.