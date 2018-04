Niente raccolta rifiuti al 25 aprile e al primo maggio

Gallarate: nella giornata di mercoledì 25 aprile i servizi di raccolta rifiuti non saranno effettuati.

La raccolta dell’umido sarà recuperata venerdì 27, quella dei rifiuti indifferenziati sabato 28, mentre la raccolta della carta slitterà a mercoledì 2 maggio.

A Legnano, Canegrate e Parabiago: mercoledì 25 aprile tutti i servizi saranno sospesi. Le raccolte saranno recuperate giovedì 26, anche in orario pomeridiano (sino a fine turno).

A Magnago: la raccolta di vetro e plastica viene posticipata al giorno successivo, ossia a giovedì 26 aprile.

A San Giorgio su Legnano: benché sia giornata di festa, gli operatori saranno in servizio per la raccolta di umido e plastica.

Ad Arconate: il servizio di raccolta della plastica sarà effettuato regolarmente, come ogni mercoledì.

A Turbigo: operatori regolarmente in servizio per la raccolta di umido e vetro.

Buscate, Dairago, Robecchetto con Induno e Villa Cortese: nessuna variazione, in quanto il mercoledì non è previsto alcun servizio.

Quando invece al 1° maggio, a Gallarate non ci sarà servizio. La raccolta dell’umido sarà recuperata giovedì 3, quella dei rifiuti indifferenziati venerdì 4, mentre per la carta gli operatori passeranno martedì 8 maggio.

Legnano, Canegrate e Parabiago: nessun serizio nella giornata di martedì 1° maggio, Le raccolte saranno recuperate il giorno successivo (mercoledì 2 maggio), unitamente a quelle già previste il mercoledì. In tale gironata gli operatori presteranno servizio anche in orario pomeridiano.

Magnago: la raccolta di umido e frazione indifferenziata slitteranno al giorno successivo, che vedrà anche la rimozione di vetro e plastica, già in programma il mercoledì.

Dairago: il servizio di raccolta dell’umido, della carta e dei rifiuti indifferenziati sarà recuperato il gorno successivo, ossia mercoledì 2 maggio.

Arconate: mercoledì 2 maggio saranno recuperati i servizi di raccolta del giorno precedente (umido e rifiuti indifferenziati), unitamente a quello della plastica, già in programma per la giornata del mercoledì.

Buscate, San Gorgio su Legnano, Robecchetto con Induno, Turbigo e Villa Cortese: il calendario non subirà alcuna modifica, considerano che in tali Comuni non sono previsti servizi di raccolta nella giornata di martedì.