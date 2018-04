Non aspetteremo altri 8 anni per fare un contratto

«Non aspetteremo altri 8 anni per avere un nuovo contratto». Gabriele Dellutri pronuncia queste parole con il suo inseparabile sigaro in bocca. I risultati della Uilpa di cui è segretario sono forse quelli più eclatanti ma lui non ostenta. Anzi, tende a sminuire. «Noi siamo piccoli» dice il sindacalista. Il suo sindacato però su 1.500 aventi diritto e 1.331 voti validi, ne ha presi ben 374 cioè il 24,75% risultando primo nel comparto ministeri, enti pubblici non economici e agenzie fiscali. Quindi all’agenzia delle dogane di Varese, al ministero dell’economia e delle finanze, alla questura, al tribunale e alla procura di Varese e al Pra.

«Noi abbiamo bisogno di rinnovare il contratto – spiega Dellutri – perché l’età media dei lavoratori del settore è di 57 anni. Occorre quindi un cambio di generazione e di competenze che il nuovo contratto dovrebbe prendere in conto».