Come non sprecare cibo, se ne parla in sala Pertini

Gli Amici di cardanoincomune in collaborazione con “Io non spreco perché” organizzano venerdì 13 aprile un incontro per informare e sensibilizzare sul tema dello spreco alimentare.

Interverranno alla serata Maria Chiara Gadda, deputata, proponente della legge 166/2016, la cosiddetta ‘Legge antisprechi’; Lisa Casali, scienziata ambientale, blogger e scrittrice; Marco Lucchini, segretario generale Fondazione Banco Alimentare.

L’incontro è in programma alle 21.00 di venerdì 13 aprile nella sala Pertini, via Verdi, Cardano al Campo.