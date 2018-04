“Non è vero ma ci credo”: gli attori in Circolo pronti al debutto

Scenografie pronte, copioni imparati, costumi stirati.

Gli Attori in Circolo stanno per andare in scena. Domenica 22 aprile, al Teatro Apollonio presenteranno la commedia brillante di Peppino de Filippo “Non è vero ma ci credo” storia di un amore contrastato ambientata nella Napoli degli anni ’20 tra superstizioni, raggiri e colpi di scena.

Come per gli spettacoli presentati in passato, la compagnia assicura risate e allegria. Per loro è un modo per divertirsi e raccogliere fondi da destinare alle realtà del territorio. Quest’anno, i proventi serviranno a sostenere le associazioni Sulle Ali dell’hospice di Varese e La Finestra di Malnate.

Gli attori sono tutti, o quasi, dipendenti dell’ospedale di Circolo di Varese, con la passione del teatro e, soprattutto, della commedia: « Recitare è un modo per allentare un po’ la tensione che si accumula in corsia ogni giorno» spiegano infermieri, oss, tecnici pronti a calarsi nei panni dei protagonisti usciti dalla fantasia del grande Peppino De Filippo.

Il costo del biglietto è di 13 euro e saranno acquistabili anche direttamente in teatro. Per info : attoriincircoloassociazione@gmail.com