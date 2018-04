Nove milioni di euro per potenziare gli ospedali del territorio

Quasi nove milioni di euro in arrivo per le due aziende socio sanitarie del Varesotto. Lo stanziamento è stato deciso questa mattina, lunedì 16 aprile dalla giunta Fontana.

In tutto, la Regione mette sul piatto 103 milioni di euro di risorse proprie del fondo straordinario per l’edilizia sanitaria finalizzandoli al potenziamento delle sue strutture sanitarie.

INTERVENTI – «Attraverso il provvedimento approvato oggi – ha spiegato l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera – destiniamo 75 milioni di euro ad Ats, Asst, Irccs e Areu per interventi di ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche, incremento dei livelli di sicurezza e comfort delle strutture, e miglioramento dell’offerta sanitaria sul territorio (ad es.Pot, Presst). Saranno destinati con delibere successive 20 milioni per interventi minori che le Aziende individueranno nei propri piani di investimento e 8 milioni per il completamento di lavori già in essere che necessitano di ulteriori finanziamenti».

Ora le aziende devono predisporre i progetti per poter investire i fondi assegnati individuando aree di innovazione tecnologica o di edilizia sanitaria. Saranno le ATS a verificare che i progetti siano effettivamente in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati.

1,5 MILIARDI FINANZIATI IN X LEGISLATURA – «Nel corso della X Legislatura – ha ricordato Gallera – sono stati stanziati per interventi a favore del Sistema Sociosanitario circa 1,5 miliardi di euro (1 miliardo su fondi regionali e mezzo miliardo su fondi statali), di cui 500 milioni solo dal 2016. Circa 1 miliardo è stato destinato a finanziare progetti di ammodernamento strutturale: POT, Presst, nuovi reparti, incremento della sicurezza, miglioramento del confort dei reparti, ristrutturazioni e nuove realizzazioni, finanziamento degli accordi di programma (Policlinico, San Gerardo di Monza, ecc.); 250 milioni di euro per ammodernamento delle apparecchiature tecnologiche e potenziamento dei sistemi informativi delle aziende e degli IRCCS pubblici; 250 milioni per finanziare gli interventi rientranti nei piani di investimento aziendali (ulteriori progetti di minore complessità rientranti nella programmazione aziendale)»

Gli stanziamenti suddivisi per territori:

ATS INSUBRIA – Per l’Ats Insubria sono stati messi a disposizione 11.140.000 euro cosi’ suddivisi: Asst Sette Laghi 3.720.000; ASST Valle Olona 5.186.000; Asst Lariana 2.234.000.

ATS CITTA’ METROPOLITANA – Per l’Ats Citta’ di Milano sono stati messi a disposizione 26.471.000 euro così suddivisi: Ircss Istituto Nazionale Dei Tumori 803.000; Irccs Istituto Neurologico C. Besta 474.000; Ircss Ospedale Policlinico Di Milano 2.210.000; Asst FatebeneFratelli Sacco 3.583.000; Asst Niguarda 2.877.000; Asst Nord Milano 1.300.000; Asst Ss. Paolo e Carlo 3.326.000; Asst Pini/Cto 1.432.000; Asst Ovest Milanese 3.546.000; Asst Rhodense 2.636.000; Asst Melegnano Martesana 2.186.000; Asst Lodi 2.098.000.

ATS BRESCIA – Per l’Ats Brescia sono stati messi a disposizione 8.595.000 euro cosi’ suddivisi: Asst Brescia 5.555.000; Asst Franciacorta 969.000; Asst del Garda 2.071.000.

ATS VALPADANA – Per l’Ats Valpadana sono stati messi a disposizione 6.117.000 euro cosi’ suddivisi: Asst Cremona 2.392.000; Asst Crema 1.199.000; Asst Mantova 2.526.000.

ATS BERGAMO – Per l’Ats Bergamo sono stati messi a disposizione 6.136.000 euro cosi’ suddivisi: Asst Papa Giovanni XXIII 2.831.000; Asst Bergamo Ovest 1.512.000; Asst Bergamo Est 1.793.000.

ATS BRIANZA – Per l’Ats Brianza sono stati messi a disposizione 7.487.000 euro cosi’ suddivisi: Asst Vimercate 2.050.000; Asst Monza 2.970.000; Asst Lecco 2.467.000.

ATS PAVIA – Per l’Ats Pavia sono stati messi a disposizione 4.895.000 euro cosi’ suddivisi: Asst Pavia 2.818.000; Ircss Fondazione Policlinico San Matteo 2.077.000.

ATS MONTAGNA – Per l’Ats Montagna sono stati messi a disposizione 3.661 euro cosi’ suddivisi: Asst Valtellina e Alto Lario 2.762.000; Asst Valcamonica 899.000.

AREU – Per l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono stati messi a disposizione 498.000 euro.