Novecento al Cinema Nuovo, torna il capolavoro restaurato

Torna in sala, in una magnifica versione restaurata, il film Novecento di Bernardo Bertolucci. Diviso in due parti, per una durata complessiva di più di cinque ore, la parte prima dell’epopea arriva a Varese al Cinema Nuovo.

Un evento imperdibile che racconta tre generazioni emiliane impegnate nella lotta di classe. Un affresco sulle trasformazioni politiche e sociali nel nostro paese, che vive su un paesaggio suggestivo e attori strepitosi: da Robert De Niro a Gerard Depardieu, da Dominique Sanda a Stefania Sandrelli, da Donald Sutherland a Burt Lancaster, e ancora Alida Valli, Laura Betti, Romolo Valli.

Al Cinema Nuovo di via dei Mille 29 a Varese sarà proiettato mercoledì 25 aprile, 20:30, sabato 28, ore 18, e lunedì 30, ore 20.30