I numeri confermano il successo del noleggio auto a lungo termine

Numeri che fanno pensare a un vero e proprio boom, quelli relativi dal noleggio auto a lungo termine. Numeri che confermano quanto questa soluzione sia la giusta alternativa all’acquisto, così come al vecchio leasing.

Il 2016 è ancora l’anno di riferimento per il successo del noleggio a lungo termine, quando il settore aveva prodotto un giro di affari di oltre 7milioni di euro, ma il 2017 non è certo stato da meno, considerato che le cifre hanno registrato un boom già per il mese di gennaio, iniziato con una percentuale di immatricolazioni maggiore rispetto a quella dell’anno precedente. Nella sua totalità il 2017 ha registrato una precisamente un aumento del 20,8%, pari a 4mila unità.

I dati confermano che in tutto il mondo sono stati riconosciuti i vantaggi del Nlt. Tra i vantaggi non si possono non annoverare la possibilità di avere sempre un’auto nuova e il risparmio sui costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli relativi ad assicurazione e bollo. Dettagli che, soprattutto chi utilizza spesso e molto l’automobile, tende a considerare come di fondamentale importanza, proprio perché lo sono a tutti gli effetti.

A chi rivolgersi per noleggiare un’auto a lungo termine?

Le compagnie che propongono noleggio a lungo termine sono numerose, proprio per l’aumento ponderale della richiesta. L’elemento da tener presente quando si tratta di scegliere è l’affidabilità. Gocar offre molti servizi e affidabilità totale, per questo fa parte delle scelte più richieste dagli automobilisti.

I servizi sono i dettagli a cui dare importanza perché devono rispondere alle esigenze del cliente così come ai suoi gusti. Solitamente i maggiori servizi compresi nel canone mensile per il noleggio coprono i costi per la consegna nella propria città, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione, il bollo, il soccorso stradale e, in alcuni casi, la possibilità di avere un’auto sostituiva in caso di necessità.

Per tutti questi elementi il noleggio a lungo termine rappresenta la soluzione più richiesta e apprezzata soprattutto per chi utilizza spesso l’auto, anche per questioni professionali e per chi preferisce avere vetture sempre nuove.

Perché si noleggiano le auto

Si noleggiano le auto invece di acquistarle come, invece, avveniva fino a qualche anno fa, perché conviene non soltanto dal punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di serenità. Scegliere il noleggio lungo termine significa non dover pensare alla manutenzione ordinaria che obbligatoriamente e periodicamente va fatta, ma anche a quella straordinaria nei casi di danni o guasti che inevitabilmente prima o poi capitano a tutte le auto.

Con il Nlt, pagando un canone mensile, ogni servizio che acquistando l’auto spetterebbe a noi, così viene demandato a qualcuno che se ne occuperà per noi.

Un modo in più per evitare di dimenticare scadenze, pagamenti, incombenze.

Se prima questa soluzione veniva preferita soltanto dai professionisti che avevano con la propria auto un rapporto simbiotico, oggi viene preferita anche dai privati, dalle famiglie e da chi ha necessità di avere un’auto capiente senza dover necessariamente sostenere i costi dell’acquisto che prevedono accordi diversi rispetto a quelli del noleggio a lungo termine.