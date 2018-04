Nuove modalità per i cambi di residenza e cambio indirizzo

A partire dal 23 aprile, le richieste di residenza o il cambio di indirizzo nel Comune potranno essere fatte esclusivamente su appuntamento.

Anche in questo caso il solo e unico obiettivo dell’amministrazione è andare incontro alle esigenze del pubblico, evitando lunghe attese per l’espletamento delle pratiche che, in alcuni casi, hanno un tempo tecnico fino a 40 minuti.

E’ possibile prenotarsi collegandosi al sito del Comune all’indirizzo specifico (qui) oppure rivolgendosi all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) a Palazzo Broletto in via Cavour. Non si accettano prenotazioni telefoniche. Occorre presentarsi allo sportello con il codice di prenotazione, senza il quale la pratica non può essere gestita.

Viene poi offerta la possibilità di comunicare il cambio di residenza anche senza recarsi negli uffici comunali, semplicemente scaricando l’apposito modello sempre dal sito del Comune (qui). Chi sceglierà questo sistema, dovrà inviare il modello compilato e sottoscritto, accompagnato da una copia del proprio documento. Questi gli indirizzi da utilizzare: anagrafe@comune.gallarate.va.it (email), demografici@per.comune.gallarate.va.it (posta elettronica certificata), fax al numero 0331-773885; raccomandata all’indirizzo Comune di Gallarate Ufficio Protocollo via Verdi 2.

Il Comune ricorda infine che, sempre a partire dal 23 aprile, per il rilascio della carta di identità elettronica non è invece più necessario prenotarsi (sistema che comunque resta attivo) ma è possibile presentarsi direttamente all’ufficio Anagrafe.