Nuovi smottamenti sui muri del sacro Monte, sei parcheggi transennati

Ieri in via Pasquale Macchi, al Sacro Monte, sono state posizionate, in via precauzionale, alcune transenne su sei posti auto riservati ai residenti per consentire ai tecnici di effettuare le necessarie verifiche in seguito al distacco di materiale dalla parete a bordo strada.

Si tratta di una zona diversa da quella interessata dal precedente intervento di consolidamento effettuato lo scorso anno: potrebbe quindi rendersi necessario un nuovo lavoro di consolidamento, se le verifiche tecniche dovessero evidenziare dei problemi strutturali.

Va ricordato che via Pasquale Macchi non è una via di transito: è quella, a fondo cieco, che parte da piazzale Pogliaghi verso il santuario. E’ quindi possibile, comunque, arrivare in cima al Borgo anche in auto, e la funicolare sarà in funzione aperta sia sabato che domenica.