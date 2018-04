“Occhio pigro” parte lo screening dei bimbi

Era stato annunciato lo scorso gennaio, e ora il progetto per prendersi cura della vista dei più piccoli entra nel vivo.

Si tratta dell’ambliopia, un disturbo visivo che riguarda anche i più piccoli che faticano, quasi inconsapevolmente, a vedere di meno da un occhio che pur essendo apparentemente normale, non viene usato perché il cervello preferisce collegarsi con l’altro. E così può accadere che un bambino che non mostra difficoltà a vedere alla lavagna o a fare i compiti, sia in realtà quasi cieco da una parte.

L’iniziativa riguarderà più della metà dei bambini delle scuole materne del territorio – Gavirate, Voltorre e Oltrona al Lago – che dunque verranno sottoposti a visita e quindi domani lo scrrening di prevenzione “Ambliopia” finanziato dai Lions Club vedrà la luce.

«Un grazie sentito da parte dell’amministrazione per questa iniziativa che sancisce la fattiva collaborazione con i Lions, commenta il sindaco di Gavirate Silvana Alberio