Occupano uno stabile abbandonato, denunciati in sei

Blitz dei carabinieri di Busto Arsizio e della Polizia Locale di Olgiate Olona in via Diaz per liberare uno stabile da un gruppo di abusivi.

Nelle scorse ore, infatti, sono intervenuti in un’area industriale dismessa, all’interno della quale un gruppo di cittadini rumeni aveva adibito alcuni locali quale luogo di abituale dimora.

L’immobile risulta di proprietà di una società immobiliare di Biella il cui amministratore delegato ha presentato denuncia querela.

I carabinieri, dunque, hanno denunciato a piede libero, per il reato di invasione di terreni ed edifici, i 6 soggetti trovati all’interno, tutti di nazionalità rumena e senza fissa dimora. Si tratta di 3 uomini e 3 donne, il più anziano del 1991 e la più giovane (minorenne) del 2000;

L’area dismessa è stata liberata e messa in sicurezza dalla proprietà.