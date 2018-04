Okoye, magia “alla Sakota”: l’Openjobmetis vince sulla sirena

Una magia di Okoye a fil di sirena vale l’ottava vittoria in dieci partite del girone di ritorno per la Openjobmetis che passa 73-75 anche a Capo d’Orlando e resta in piena corsa per i playoff. Gara equilibratissima, risultato importante.

BETALAND CAPO D’ORL. – OPENJOBMETIS VARESE 73-75

(21-23, 41-45; 57-55)

CAPO D’ORLANDO: Atsur 3 (1-3 da 3), Stojanovic 9 (1-5, 2-5), Kulboka 11 (0-3, 3-9), Likhodey 13 (2-3, 2-3), Knox 16 (4-6); Smith 14 (4-10, 1-4), Faust 2 (1-3, 0-2), Laganà, Campani 5 (1-3, 0-1). Ne: Egwoh, Stella, Donda. All. Mazzon.

VARESE: Larson 10 (3-5, 1-4), Avramovic 17 (1-7, 3-7), Okoye 18 (3-13, 4-8), Vene 5 (1-2, 1-2), Cain 15 (4-5); Natali (0-1 da 3), Tambone 2 (1-1, 0-4), Ferrero 2 (1-4, 0-1), Delas 6 (2-2). Ne: Bergamaschi, Ivanaj. All. Caja.

ARBITRI: Rossi, Weidmann, Borgo.

NOTE. Da 2: C 13-33, V 16-40. Da 3: C 9-27, V 9-27. Tl: C 20-25, V 16-23. Rimbalzi: C 43 (12 off., Knox 12), V 40 (13 off., Delas 9). Assist: C 18 (Smith 6), V 11 (Larson 5). Perse: C 11 (Atsur 4), V 7 (Okoye, Cain 2). Recuperate: C 3 (Atsur 2), V 9 (4 con 2). Usc. 5 falli: Cain.