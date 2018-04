Omicidio nel parco del Lura, il cadavere è di un uomo di 47 anni

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato al parco del Lura nel territorio di Saronno. A trovare il corpo, intorno alle 22 di martedì 17 aprile, è stata una guardia ecologica del parco, primo ad allertare i soccorsi.

Si tratta di un cittadino egiziano, classe 1971, in Italia con permesso umanitario e residente a Saronno da settembre 2017.

Sul posto, nella serata di martedì, sono accorse un’ambulanza e un’automedica con gli operatori ai quali non è rimasto che constatare il decesso della persona ritrovata. Sul corpo della vittima sono state trovate ferite di arma da taglio. La salma è stata rimossa a tarda notte.

Il primo intervento delle forze dell’ordine, nella serata di martedì

Sono in corso le ricerche dell’arma, probabilmente un grosso coltello.

Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco per illuminare l’area e permettere i rilevamenti degli investigatori (foto il Saronno).

Omicidio Saronno, le indagini

Le indagini dei carabinieri di Saronno e del Nucleo Investigativo di Varese sono proseguiti per diverse ore nella notte e si stanno concentrando nella vita relazionale dell’uomo, e non negli ambienti del piccolo spaccio come era emerso in un primo momento.

Omicidio Saronno, il sindaco: “Trovate responsabile, anche per sicurezza della comunità”

I rilievi proseguono all’alba di mercoledì

«È un fatto grave. Ci sono in corso le indagini e vi è il massimo riserbo. Mi auguro si possa trovare chi ne è responsabile il prima possibile sia per una questione di giustizia e sia per una questione di sicurezza della nostra comunità»: così il sindaco di Saronno Fagioli, all’indomani dell’omicidio nel parco del Lura.