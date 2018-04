Omicidio nel parco del Lura, si indaga anche sull’ipotesi religiosa

Che la morte di Magdy Atalla Beshay, 47enne egiziano ritrovato senza vita nel parco del Lura con numerose ferite di arma da taglio lo scorso martedì 17 aprile, non fosse da ascrivere ad una semplice lite o a questioni di droga era emerso sin dai primi riscontri degli investigatori.

La vittima era un cristiano copto ortodosso

La Procura di Busto Arsizio sta indagando a 360 gradi ma col passare dei giorni si rafforza anche la pista dell’omicidio a sfondo religioso. Emerge, infatti, che Beshay era un critiano copto ortodosso e che il suo arrivo in Italia sia la conseguenza di una serie di aggressioni e intimidazioni che avrebbe subito in Egitto. L’uomo, infatti, viveva a Saronno da qualche mese grazie ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La vita in Egitto di Magdy Atalla Beshay

Magdy aveva un negozio di elettronica nel suo Paese e la sua fuga in Italia potrebbe essere collegata ad una minaccia incombente su di lui e sulla sua famiglia proprio a causa della religione professata. Negli ultimi anni, infatti, sono stati diversi gli attentati di matrice islamica nei confronti dei cristiani egiziani (l’ultimo risale al dicembre del 2017 in cui morirono 10 persone in una chiesa a sud de Il Cairo) nonostante il pugno di ferro del governo del presidente Al Sisi contro l’Islam radicale.

Al momento, però, non vi è una pista privilegiata per il procuratore aggiunto Giuseppe D’Amico che non esclude alcun elemento e proseguono serratissime le indagini dei Carabinieri di Saronno che stanno visionando le immagini delle telecamere della zona e stanno ascoltando incessantemente tutte le persone che lo conoscevano.