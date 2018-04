Oney Tapia, il campione più forte del buio

Carimastico, positivo, simpaticissimo. Oney Tapia, che il grande pubblico ha potuto conoscere durante l’edizione 2017 di “Ballando con le stelle” (più di 4 milioni di telespettatori ogni sera) è una vera forza della natura, come ha dimostrato nella vita, nello sport e anche in televisione, riuscendo a danzare in modo emozionante nonostante la sua cecità.

L’atleta paralimpico questa sera – venerdì 13 aprile – sarà alle 20.30 al Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona per la presentazione del suo libro “Più forte del buio”.

Durante l’incontro – organizzato dall’Atletica Cairatese – Oney insieme al suo allenatore Guido Sgherzi e al giornalista Cristiano Comelli, che condurrà la serata, racconterà la sua vita straordinaria e di come ha saputo trasformare quella che poteva sembrare una fine (l’improvvisa cecità) in un nuovo sorprendente inizio.

Ingresso libero.