Open day ortodonzia Invisalgin®all’Istituto Clinico San Carlo

Sabato 5 maggio, all’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio si svolgerà un open day dedicato all’ortodonzia invisibile con Invisalign®, la soluzione mobile e trasparente per allineare la dentatura, senza ricorrere al tradizionale apparecchio. Dalle 9 alle 18, il Dr. Andrea Bottino, specialista in ortodonzia invisibile e medico certificato Invisalign®, effettuerà visite ortodontiche gratuite, comprensive di impronta digitale e simulazione del risultato per vedere in tempo reale che aspetto avrà la dentatura al termine del trattamento. A tutti i partecipanti sarà inoltre riservato uno sconto del 5% sul preventivo.

INVISALIGN® l’apparecchio dentale che non si vede, adatto a tutte le età

Invisalign® riallinea la dentatura avvalendosi dell’utilizzo quotidiano di una serie di mascherine trasparenti e personalizzate, che settimana dopo settimana, spostano gradualmente i denti fino al raggiungimento della posizione corretta.

VANTAGGI RISPETTO AL TRADIZIONALE APPARECCHIO

È invisibile: il materiale trasparente e sottilissimo delle mascherine le rende praticamente invisibili.

È confortevole: non ci sono fili o altre parti metalliche (responsabili di irritazioni o lesioni all’interno della bocca), nessuna difficoltà nel parlare e nessun rischio di distacchi o decementazioni di apparecchiature

È rimovibile: gli aligner si possono togliere con facilità per mangiare, lavarsi i denti o passare il filo interdentale, agevolando così l’igiene orale e la pulizia dell’apparecchio.

Per partecipare è necessario prenotare al numero: +39 0331 68 50 65.

San Carlo Odontoiatria

L’Istituto Clinico San Carlo di Busto Arsizio dedica un intero dipartimento all’odontoiatria, offrendo massima efficacia e qualità, a un costo sostenibile. Le prestazioni coprono tutte le branche dell’odontoiatria, attraverso l’impiego di tecnologie e procedure di ultimo livello. Dal semplice check-up alle moderne tecniche di ortodonzia visibile e invisibile, dalle cure dentali per bambini ai trattamenti di implantologia e laser terapia.