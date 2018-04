Open your teen’s mind

Teens’ power – Adolescenti di successo, è un progetto della Associazione 23&20, primo Camp dedicato ai ragazzi tra gli 10 e 16 anni della provincia di Varese, a numero chiuso: 40 ore destinate a 20 ragazzi per ogni turno proposto.

Il camp “open your teens mind” è il secondo livello del camp “Imparare ad Imparare”. Ha come obiettivo quello di rinforzare le tecniche imparate nel primo livello, approfondendo in particolar modo la gestione del tempo e il metodo di studio allargando la conoscenza sul funzionamento del nostro cervello e come poter usare e sfruttare al massimo la nostra memoria.

Inoltre, giocando sviluppiamo la nostra intelligenza emotiva e insegniamo a riconoscere quanto e come le parole del nostro cuore possono influenzare la nostra mente. In questo modo si abbraccia il metodo al 100%.

Siamo un gruppo di esperti professionisti, utilizziamo una metodologia interattiva e dinamica, che attinge alle tecniche proprie del Coaching dell’apprendimento “Learning how to learn”, Life Coaching, Sport e Motivational Coaching.

Nel programma non può mancare lo sport, perché insegna a canalizzare e gestire le proprie emozioni sviluppando le percezioni interne ed esterne dell’ambiente circostante; insegna disciplina, rispetto verso l’altro, responsabilità individuale e di gruppo; affrontando e superando la rabbia, la sconfitta e le paure divertendosi.

Quota di partecipazione: € 150. Comprende: 40 ore attività, merenda e assicurazione.

La quota NON comprende: pranzo(può essere al sacco), gli extra di carattere personali.

Attivazione camp con minimo 15 partecipanti e massimo 20.

Per informazioni e iscrizioni Orari di segreteria mese di maggio

– mercoledi: 9 – 16 – 23 dalle ore 18 alle 20

– venerdi : 4 – 11 -18 – 25 dalle ore 8 alle 9:30 Sede Associazione 23&20 – Viale Aguggiari 51, Varese Sito internet

Serata di presentazione ufficiale

Mercoledì 30 maggio 2018, alle ore 20:30, presso la Scuola Don Rimoldi, via Pergine 6, quartiere San Fermo, Varese.