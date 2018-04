Openjobmetis – Grissin Bon in diretta dal PalA2a

La rincorsa playoff della Openjobmetis passa anche dal match interno di stasera contro la Grissin Bon. Al PalA2a squadre in campo dalle ore 18. Seguite la partita con il liveblog di VareseNews: per partecipare scrivete nello spazio commenti o usate gli hashtag #direttavn o #varesereggioemilia su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.