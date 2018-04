“Ore d’amore” (e di tranelli infami), la commedia è al Duse

Sabato 28 aprile alle ore 21.00 al Teatro Duse, all’interno della stagione teatrale del Comune di Besozzo, la brillante commedia “Ore d’amore” scritto da Rosario Lisma per Nicola Stravalaci e Debora Zuin.

Lo spettacolo, che ha già calcato diversi palchi tra cui quello del teatro dell’Elfo di Milano, è un viaggio esilarante e sofferto sul senso ridicolo della resistenza in amore. Otto ore in ottanta minuti. Otto scene della notte di una coppia che scoppia.

“I bambini non ci sono e domani non si lavora, finalmente marito e moglie possono passare un po’ di tempo insieme. Ma i due non ne approfittano: accuse e confessioni rimbalzano in una camera da letto che si trasforma in una sorta di ring. Otto match di combattimento verbale che i due protagonisti ingaggiano per vivisezionare con cinica e surreale meticolosità la loro storia d’amore, ogni personale segreto e sogno inconfessabile.

Resisterà la coppia a questa notte di estenuante autoanalisi? Un viaggio ironico e disincantato su una storia di ordinaria quotidianità. “… Cosa è successo? Cosa si è rotto? Si potrà riattaccare? Un conflitto acceso, passionale e melodrammatico su un ring che ha tutta l’aria di essere un comune letto a due piazze. Una notte di confessioni e tranelli infami. Due antagonisti che pure lottano nella stessa squadra per arrivare faticosamente alla meta. Fino al prossimo combattimento.“ ROSARIO LISMA

I due interpreti vantano una lunga carriera teatrale con collaborazioni importanti: Nicola Stravalaci è nel cast di diverse produzioni del Teatro dell’Elfo, attivo anche al cinema e in televisione (Buona la prima con Ale & Franz, Camera Café, Radio Sex, Distretto di polizia, La strana coppia, Benvenuti a tavola, Alex&co di Disney Channel). Debora Zuin, diplomata alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, lavora con numerosi registi italiani ed europei tra i quali Giorgio Strehler, Alfredo Arias, Peter Stein, Luca Ronconi, Marco Baliani, Elio de Capitani, Federico Tiezzi. Presente in produzioni cinematografiche con B.Bigoni, A.Sironi, P.Greenaway, G.Salvatores è premio Eleonora Duse attrice emergente 2005.

Una serata in cui si può ridere e riconoscersi in uno dei tanti momenti dell’incontro scontro … nel lettone!

Info e prenotazioni: Musical Box, via XXV Aprile 58 Tel. 0332 770479 Biglietto 12€ , ridotto under 14 6€. www.teatrodusedibesozzo.com.