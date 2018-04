Origgio, torna la fiera del bestiame

Prende il via stamattina, sabato 21 aprile, la 67^ edizione della fiera primaverile delle merci e del bestiame uno degli appuntamenti più classici del 25 aprile del Saronnese che vede la presenza di visitatori dalle province di Varese, Como, Milano, Monza. Sono previsti eventi fino a mercoledì 25 aprile nell’Area Fiera.

Confermata l’iniziativa del battesimo della sella per i più piccoli attiva domenica 22 marzo e mercoledì 25 aprile per tutta la giornata.

Alle 12 il debutto con l’apertura dell’area della fiera con gli artisti di strada. Alle 18 aperitivo con Dj e alle 21 il Cristina D’Avena gruppo live (cover cartoni animali).

Prima giornata clou quella di domenica 22 aprile.

L’area fiera aprirà alle 8, alle 9:30 si terrà il concorso morfologico equini mentre alle 14:30 sarà in scena gimkana Western seguita alle 17 dallo spettacolo equestre e alle 20 Cherry Pie live. Gran finale alle 22 con i fuochi d’artificio.

Sarà possibile vivere l’atmosfera della fiera anche lunedì 23 aprile e martedì 24 aprile quando l’area fiera aprirà alle 19 con intrattenimento e aperitivo con Djset.

Gran finale mercoledì 25 aprile con l’apertura della fiera alle 8 e alle 9:30 il concorso morfologico bovini seguito alle 10 dallo spettacolo equestre e alle 11 da uno di magia.

Nel pomeriggio si parte alle 14 con la premiazione del concorso morfologico seguito da uno spettacolo equestre e da uno di magia alle 15,45. In serata concerto rock band dalle 20.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti gli stand dello Street Food Festival.