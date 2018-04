Come ottenere la dote scuola 2018 – 2019

La Regione Lombardia avvisa che sono aperti i termini per la presentazione della domanda di dote scuola 2018/2019 per contributo per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche.

Può essere richiesta dalle famiglie degli studenti frequentanti le scuole medie, la classe I e II delle scuole superiori e IFP (cfp), residenti in Lombardia con un ISEE inferiore o uguale a € 15.494.=

Il valore della dote varia da €. 90 a €. 240 in relazione alla tipologia di scuola frequentata e al valore dell’ISEE.

La domanda potrà essere inoltrata fino al 18/06/2018 ore 12.00 collegandosi al sito: http://www.siage.regione.lombardia.it

Documenti necessari per l’inserimento della richiesta : modello ISEE in corso di validità Carta d’identità del richiedente, Tessera CNS/CRS e relativo PIN oppure codice SPID.

In mancanza di questi documenti la domanda non può essere compilata e inoltrata.

Per ulteriori informazioni:

call center Dote scuola: numero verde 800.318.318 portale della Regione Lombardia

Casella di posta elettronica: dotescuola@regione.lombardia.it -Telefax n. 023936151

Ufficio Scolastico del Comune di Luino Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00.

In caso di necessità l’Ufficio Scolastico del Comune di Luino è a disposizione per presentare assistenza per compilazione e invio della domanda fino alle ore 12.30 di venerdì 15 giugno 2018 .