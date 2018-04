Padre e figlio tentano il furto insieme, denunciati

La scorsa notte una volante del Commissariato di Gallarate in servizio di normale controllo del territorio, a seguito di una segnalazione di un cittadino, ha raggiunto Via XX Settembre dove ha notato due uomini armeggiare vicino alla vetrina di una pasticceria, ovviamente chiusa, dato l’orario notturno.

I poliziotti hanno quindi fermato i due per accertare cosa stessero facendo. Uno di questi, alla vista degli agenti, ha tentato di liberarsi di un martelletto frangivetro di emergenza, presumibilmente rubato su un treno o pullman, nascondendolo sotto un’auto in sosta.

Il tentativo comunque non è andato a buon fine, infatti gli agenti hanno recuperato il martelletto e sottoposto a perquisizione i fermati rinvenendo anche un coltello del tipo “a farfalla” e altro materiale di sospetta provenienza furtiva, quali accessori per cellulari cd ed alcune chiavi .

Gli accertamenti sull’identità dei due uomini ha fatto emerge che si era di fronte ad un padre di 45 anni con il proprio figlio ventenne, che pertanto sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per tentato furto e porto abusivo di armi.