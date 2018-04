Palazzo Verbania, 20 mila euro dalla Regione per arredi e informatica

Il Comune di Luino ha aderito al bando relativo agli interventi urgenti di valorizzazione dei beni culturali per Palazzo Verbania, prezioso gioiello incastonato nel nostro territorio (nella foto, uno scatto dalla terrazza dello storico edificio).

Grazie a questi fondi regionali che mirano a salvaguardare i beni architettonici di pregio, il Comune ha ottenuto 20.000 Euro per interventi manutentivi e destinati a completameno degli arredi e a supporti informatici.



«Un ulteriore step per valorizzare un bene di così grande interesse in continua sinergia con Regione Lombardia» ha affermato il Vice Sindaco Alessandro Casali.