Palazzolo e Lercara gonfiano la rete

BIZZI 6,5: Non è chiamato in causa spesso, ma sui due tiri della Folgore risponde presente, confermando il buon momento di forma

FRATUS 6,5: Peccato per quel tiro nel finale che si spegne sull’esterno della rete. È l’unico che nel secondo tempo sembra avere fiato e corsa

SIMONETTO 6,5: Partita ordinata come ormai ci ha abituato. Peccato per quell’infortunio: incrociamo le dita perché non sia nulla di grave

Rudi 6,5: Entra con il piglio giusto e mette in campo la sua dose di esperienza

FERRI 6: Un unico neo: ribatte male il cross che porta al gol del 2-2. Poi ce la mette tutta per vincere la gara, anche qualch incursione in attacco che però non va a buon fine

BALCONI 5,5: Non riesce a incidere positivamente come nelle passate apparizioni (Morao: s.v)

BATTISTELLO 6,5: Buona prestazione del giovane centrocampista. Oggi al solito furore agonistico ci mette qualità e il lancio per il gol di Lercara è emblematico

MONACIZZO 6: Meno appariscente di altre volte, ma la sua prestazione è indubbiamente positiva

ZAZZI 6,5: Nel primo tempo gioca bene, si fa pericoloso e aiuta in fase difensiva. Si spegne con l’andare della gara, ma non è l’unico

PALAZZOLO 6,5: Un gol bello e importante per dare la scossa alla squadra poco dopo aver subito la rete del vantaggio ospite

LERCARA 7: Migliore in campo, non solo per il gol – e che gol! – ma anche per una prestazione tosta

Ba 6: Fa una cosa giusta e una sbagliata. Oggi, purtroppo, mette in campo tanta corsa ma poca qualità

FILOMENO 6: Non ha vita facile da prima punta, ma non tira indietro la gamba e si fa valere anche per smistare il gioco. Manca la continuità

Pedrabissi 6: Qualche giocata buona, ma rimane isolato in attacco e finisce per rincorrere palloni lunghi senza supporto della squadra