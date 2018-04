Palio di Legnano, i manieri aprono le porte

Dopo la traslazione della croce nella basilica di San Magno, avvenuta sabato 28 aprile, il Palio di Legnano entra nel vivo anche nei manieri delle otto Contrade. Di seguito il programma delle iniziative previste per domani 1 maggio.

CONTRADA SANT’ERASMO – via Canazza, 2 (nuova sede)

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

70° Mercatino di antiquariato e hobbistica.

“Falconeria nel Medioevo” – area espositiva museale e presentazione libro a cura del Maestro falconiere Fabrizio Piazza.

Ore 11.15 – Inaugurazione nuovo maniero.

Ore 13.00 – Battesimi di Contrada.

Pomeriggio – intrattenimento per bambini.

CONTRADA SAN MAGNO – via Berchet

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

“Il tesoro del vescovo: paramenti pastorali e oggetti sacri della sfilata storica”. Riproduzione di antichi reperti realizzati da abili artigiani di contrada.

CONTRADA SANT’AMBROGIO – via Oberdan (Palambrogio)

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

Torneo di basket 3 vs 3.

“Writers in Palio”.

DJ set.

CONTRADA SAN BERNARDINO – via Somalia

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

Accampamento degli arcieri, con scuola di tiro all’arco.

Battesimo della sella.

Giochi medievali.

Esposizione e premiazione disegni concorso “Disegno la mia Contrada”.

CONTRADA LA FLORA – via C. Menotti

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

Mercatino di Forte dei Marmi.

CONTRADA SAN MARTINO – via dei Mille

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

“La bellezza non ha tempo” excursus sul tema, dal Medioevo ai nostri giorni, cura della persona, abbigliamento, benessere: assaggi, ricette di bellezza, spezie, essenze, trattamenti di bellezza in un percorso ispirato al “De ornatu mulierum” della medichessa Trotula De Ruggiero.

CONTRADA SAN DOMENICO – via Bixio

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

2^ edizione “Piccoli artisti del gessetto”.

Battesimi di Contrada.

Visite guidate al museo di Contrada.

Animazione per bambini.

CONTRADA LEGNARELLO – via Dante Alighieri

“1915-1939 Il Palio delle origini e tra le due guerre”

Focus espositivo in maniero.

“Per forza e per amore”: viaggio tra le fotografie storiche di Contrada, mostra composta dagli scatti d’epoca che hanno segnato la storia di Legnarello.

Mercatino “Shopping in my city”.

Passeggiate sui pony.

Ore 15.00 spettacolo e labor. bolle di sapone con il mago Samui.

FAMIGLIA LEGNANESE – viale Matteotti

Cibo e cultura alla “Maniera” della Famiglia Legnanese

Esposizione fotografica Palio

Mostra filatelica annulli Palio

Punti ristoro e possibilità di pranzare

Dalle ore 10.30 alle 18.00 trenini gratuiti collegheranno tra loro i manieri.

Partenza da via Luini (piazza San Magno)

(in caso di maltempo rinvio al 6 maggio)