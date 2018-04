Il Pannello della Costituzione al liceo artistico Frattini

Mercoledi 2 maggio, al liceo artistico Frattini sarà inaugurato il Pannello della Costituzione progettato e realizzato dagli studenti della classe 5G, coordinati dalla professoressa Letizia Di Dio, promotrice dell’iniziativa.

Il Pannello che è stato già affisso sulla parete dell’atrio, recita un pensiero di Piero Calamandrei:

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione.“

“L’idea, – spiega la professoressa, – nasce dalla necessità di non dimenticare il valore del nostro stato democratico, nato dalla lotta contro il nazifascismo e da cui è scaturita la Costituzione, soprattutto in un momento storico come questo. È importante che i nostri ragazzi, attraverso la conoscenza, abbiano spunti di riflessione per maturare uno spirito critico che possa riconoscere i valori etici insiti nei 139 articoli della Costituzione”.

L’inaugurazione avverrà alla presenza della dirigente scolastica Lorella Finotti, degli insegnanti, degli studenti rappresentanti d’Istituto e della Consulta e dell’ex partigiano Luigi Grossi.

Questo è il primo passo di un progetto che prevede un ulteriore sviluppo con la trascrizione sulle pareti delle aule e di spazi comuni di alcuni articoli della Costituzione.