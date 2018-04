Papà cade in bicicletta, il bambino coordina i soccorritori

Una piccola disavventura conclusa, fortunatamente, senza conseguenze gravi per la salute delle persone coinvolte.

È successo ad una coppia di ciclisti, un padre e il suo bambino, in escursione a Leggiuno in località Mirasole. I due stavano approfittando della bella giornata per una pedalata quando il padre ha colpito un sasso che lo ha fatto rovinare violentemente a terra dove ha sbattuto il torace.

A gestire i delicati momenti successivi alla caduta è stato il suo coraggioso bambino che ha chiamato i soccorsi e, di concerto con l’operatore del soccorso alpino che ha raccolto la chiamata, si è reso visibile in una radura poco distante dall’accaduto per poter essere individuato dall’elisoccorso.

Fortunatamente il padre non ha subito gravi conseguenze e alla fine è stato portato in ambulanza in ospedale e ricoverato in codice verde.