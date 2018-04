Dopo i parcheggi, arriva il “biglietto elettronico” anche per i bus?

Nel giorno di presentazione di Easy park, la nuova app che rende più semplice il pagamento della sosta a Varese, un annuncio a margine è stato dedicato anche a coloro che la macchina preferiscono lasciarla a casa: l’assessore Andrea Civati ha infatti anticipato le trattative per una analoga app che consenta la “Bigliettazione elettronica” per il servizio pubblico urbano.

«In realtà non si tratta solo di una app, ma anche di tessere ricaricabili che consentono non solo il pagamento della corsa in maniera facilitata, ma anche la possibilità di godere degli stessi risparmi degli abbonati superata una certa soglia di utilizzo – spiega Civati – Un servizio che renderebbe obsoleto persino il concetto di abbonamento, in favore di una più duttile incentivazione del mezzo pubblico.

Non si tratta di una mera ipotesi: la scelta di fondo è già stata presa e la gara è stata fatta. Il processo è già stato avviato. «Questa innovazione è già stata approvata da Regione e Agenzia del Trasporto – ha sottolineato Civati – Ma servirà ancora un po’ di tempo per l’attivazione concreta di questa “piccola rivoluzione”» Anche se il processo potrebbe concludersi addirittura entro l’anno.

Un miglioramento molto atteso da chi usa normalmente il bus: al momento è possibile soltanto acquistare il biglietto nelle rivendite autorizzate o all’info point delle autolinee varesine di piazza Monte Grappa, oppure fare il biglietto sugli autobus, portandosi però un euro e 4o centesimi n monete, contate: le macchinette sui bus infatti non danno resto.