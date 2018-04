Parco delle Groane: un ettaro di bosco in fiamme nel giorno di Pasqua

(immagine di repertorio)

Giornata di intenso lavoro quella di ieri per i Vigili del fuoco che sono intervenuti nel Parco delle Groane per spegnere un incendio che nel pomeriggio ha interessato un’ampia zona di bosco nella zona del Villaggio Brollo, in via Vallone a Ceriano Laghetto (Mi).

Questa mattina operatori del Parco hanno effettuato la misurazione dell’area colpita dalle fiamme: bruciati 0.89 ettari di bosco e sottobosco.

Ancora sconosciute le cause del rogo, indagano i Carabinieri.