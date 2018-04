Il Parco I Maggio si colora e fa festa con “Mamma mia che creatività!”

Grande festa domenica 8 aprile al Parco I Maggio di Malnate, dove dalle 10 alle 18 si svolge “Mamma mia che creatività“.

La festa, giunta alla terza edizione, è organizzata dall’associazione “L’Anima delle mamme” in collaborazione con la Fonderia delle Arti, l’associazione Prenjmegen e I Piccoli Monelli di Monica Guerini, con la partecipazione straordinaria dei Cuorieroi.

Sarà una festa dedicata alla famiglia con spazi per le mamme creative che potranno esporre i loro hobby al mercatino o proporre qualche attività in cui si dilettano, con giochi e laboratori per bambini, spettacoli di intrattenimento, gonfiabili, area ristoro, una pesca con ricchi premi e tanto altro.

«Quest’anno – spiegano gli organizzatori – ci saranno due grandi novità: la prima è che anche tutti i bambini creativi che si dilettano ad inventare e costruire oggetti con le loro fantastiche manine potranno partecipare al mercatino dell’hobby ed esporre le loro creazioni e magari guadagnare qualche soldino. E l’altra è che ci sarà un piccolo spettacolo teatrale di bambini per i bambini che sarà offerto dai piccoli e grandi attori del corso di teatro tenuto da Anima delle mamme»

Per tutta la giornata la Fonderia delle Arti aprirà le porte del castello” dove ha sede per la presentazione dei corsi e delle attività creative in programma per il 2018, in particolare delle attività estive per i bambini.

Durante la giornata sarà presente anche Fabiola Argenta, che per l’occasione inaugura Fabiolandia, libreria itinerante specializzata in libri per i più piccoli.

Per le mamme che vogliono partecipare con il banchetto hobby si prega di contattare il num. 347 1652383 o inviare una mail a: info@animadellemamme.it.