Park & Bus: il comune prepara la “fase 2” e chiede consigli ai cittadini

Mentre il servizio di Park & Bus prosegue allo stesso prezzo di dieci centesimi a viaggio, la giunta di Varese, come avevamo già anticipato nell’intervista all’assessore Andrea Civati del 16 aprile scorso, sta già pensando in che modo farlo diventare stabile. Rimodulando servizi, creando abbonamenti, forse anche ritoccando prezzi: ma ancora le riflessioni sono in alto mare.

«Il Comune conferma che la sperimentazione del sistema Park & Bus prosegue, visti soprattutto i grandi risultati raggiunti con oltre 40 mila utenti che hanno utilizzato il nuovo sistema di mobilità che favorisce gli spostamenti con il trasporto pubblico, in favore di una diminuzione del traffico e di miglioramento della qualità dell’aria – spiega una nota in arrivo da Palazzo Estense – Per il futuro nulla è ancora stato deciso e comunque qualsiasi miglioramento del sistema sarà condiviso con largo anticipo con i cittadini e utenti».

La nota si è resa necessaria dalla diffusione di rumors che davano per già deciso dalla Giunta l’aumento del prezzo del biglietto, oggi il maggior vantaggio competitivo del servizio, quello che maggiormente ha convinto i varesini e coloro che arrivavano in centro a Varese a lasciare la macchina in periferia.

Per questo l’amministrazione ha deciso di avviare la fase di partecipazione con i cittadini: già da oggi, 26 aprile 2018, sarà possibile inviare alla mail varesesimuove@comune.varese.it, osservazioni e suggerimenti sul Park & Bus, in particolare su come migliorare e implementare il servizio di mobilità sostenibile che ha riscosso successo tra i varesini.