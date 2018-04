Tutto parte da una passione: come iniziare a fare del ciclismo a livello agonistico

La scelta di praticare uno sport come il ciclismo a livello agonistico può risultare ardua se non si è già abbastanza allenati. Come iniziare? E in che modo prepararsi?

Solitamente si inizia ad andare in bici molto presto, quando si è ancora bambini e si può subito parlare di passione quando della bici non se ne può più fare a meno. Andare a lavorare in bici, usarla per delle semplici passeggiate nei weekend, per gite in campagna, o, per i più temerari, anche per fare dei viaggi molto lunghi, quando già si è abbastanza allenati da poter sostenere uno sforzo anche di più ore, tra una pedalata e l’altra. L’agonismo è sì passione ma è anche il risultato di duro lavoro preparatorio. Per quanto riguarda il ciclismo, la federazione che ne stabilisce le regole e i circuiti prevede diverse categorie di partecipazione e molteplici modalità di gara: in squadre o in individuale. L’allenamento diventa man mano più pesante a seconda se si inizia da debuttante o se si vuole diventare un ciclista più esperto. Tutto sta nell’iniziare e nel praticarlo con sempre più costanza, sfruttando anche gli aiuti che le varie associazioni velocipedistiche a livello locale o nazionale offrono. Le discipline inerenti a questo sport sono tantissime. Oltre che la differenza tra il gareggiare in squadra o in solitaria, si può scegliere di fare ciclismo su strada, su pista, ciclocross, su strade sterrate, mountain bike e altro ancora. Si può dire che c’è l’imbarazzo della scelta!

Gare di ciclismo, cosa portare con sé?

Svolgere del ciclismo agonistico e decidere di gareggiare con la bici, non è una scelta da tutti. Si esce in bicicletta l’estate, per fare movimento, quando si vive in città che lo permettono, in particolare in zone pianeggianti o semplicemente perché la biciletta è un po’ un simbolo che ricorda la nostra infanzia. Chi decide di praticare il ciclismo, anche a livello agonistico, lo fa perché ha un solo obiettivo: quello di riuscire e di mettersi alla prova, di vincere una gara o competizione, indipendentemente dalla sua importanza. Non si potrebbe gareggiare senza avere con sé un kit di strumentazioni di alta tecnologia, come Garmin Edge 1000 da acquistare online, le mappe GPS, l’orologio-cronometro, contachilometri, i computer di bordo, chiamati anche “ciclocomputer”, e altri gadget che non solo permettono di meglio orientare il proprio percorso, ma che consentono, a chi li usa, di comunicare con chi li segue ( tipo il proprio allenatore o gli altri della squadra) di controllare il proprio andamento e la reazione del proprio fisico allo sforzo fatto (battito cardiaco) evitando di mettere così troppo sotto sforzo l’organismo. Chi sceglie di gareggiare può sicuramente divertirsi, con qualche sfizio, a sperimentare tutto l’occorrente necessario per fare di questa propria passione, un possibile lavoro.